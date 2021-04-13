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18:38 13.04.2021

Полиция задержала злоумышленников, похитивших и пытавших двух иностранцев в Одесской области

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Полиция задержала злоумышленников, похитивших и пытавших двух иностранцев в Одесской области

Правоохранители в рамках спецоперации в Одесской области освободили гражданина Греции и его племянника, которых похитили и пытали, чтобы завладеть их имуществом.

"Установлено, что в феврале 2021 года преступная группа лиц незаконно лишила свободы 55-летнего гражданина Греции и его 27-летнего племянника, чтобы завладеть их имуществом. Установлено, что на протяжении двух месяцев злоумышленники пытали потерпевших, в частности утюгом, угрожали огнестрельным оружием, осуществляли физическое и психологическое давление. Испытывая пытки, потерпевший передал участникам преступной группы 600 тыс.евро и право собственности на шесть квартир в элитных районах Одессы", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили местонахождение потерпевших и лиц, причастных к преступлению. Во вторник, 13 апреля, сотрудники управления миграционной полиции Одесской области совместно с оперативниками уголовного розыска, следователями и с привлечением бойцов полиции особого назначения освободили потерпевших.

Двое подозреваемых в похищении и истязании пострадавших были задержаны. В то же время продолжается активная фаза реализации, проводятся следственные действия, в том числе обыски. Устанавливается круг всех лиц, причастных к преступлению, их действиям будет дана правовая оценка.

Теги: #похитители #полиция #одесская_область
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