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18:04 13.04.2021

Верховный суд перенес рассмотрение жалобы Оксаны Марченко на указ Зеленского о санкциях против неё на конец мая

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Верховный суд перенес рассмотрение жалобы Оксаны Марченко на указ Зеленского о санкциях против неё на конец мая

Кассационный суд в составе Верховного Суда 13 апреля начал рассмотрение дела № 9901/74/21 по иску Оксаны Марченко, которая обжалует указ президента Украины от 19 февраля 2021 № 64/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Как сообщает пресс-служба Верховного суда во вторник, Марченко обжалует указ в части введения в действие решение СНБО Украины, а именно п. 5 приложения 1, согласно которому к ней применены санкции.

"Удовлетворив ходатайство истца о привлечении к участию в деле Совета национальной безопасности и обороны Украины и Службы безопасности Украины в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика, Верховный Суд отложил рассмотрение дела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующее судебное заседание по этому делу состоится 24 мая 2021 года в 14:00.

В Верховном суде уточняют, что указанное исковое заявление поступило в суд 16 марта 2021 года, постановлением от 18 марта по указанному делу открыто производство.

"На рассмотрении КАС ВС находится всего четыре исковых заявления, которыми оспаривается Указ Президента Украины от 19 февраля 2021 № 64/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О применении и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)", - сообщают в суде.

В нем подчеркивают, что на 15:00 14 апреля 2021 года назначено к рассмотрению в судебном заседании дело № 9901/73/21 по иску народного депутата Виктора Медведчука, а на 9:30 21 апреля 2021 года запланировано судебное заседание по рассмотрению дела № 9901/80/21 по иску Натальи Лавренюк, которая обжаловала указ президента № 64/2021.

Рассмотрение дела № 9901/69/21 по иску Международной коммерческой компании "EVIRER LTD" (ОАЭ) состоится 21 апреля 2021 года в 10:00.

Как сообщалось, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкций против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний, из-за финансирования ими терроризма, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел соответствующие решение СНБО в действие.

Теги: #марченко #санкции #суд
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