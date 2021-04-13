ОАСК в ответ на инициативу Зеленского: даже низкий рейтинг доверия к судам не может стать основанием для их ликвидации

В Окружном административном суде г. Киев (ОАСК) заявляют, что многочисленные публикации в СМИ о низком рейтинге доверия среди населения к судам не соответствуют действительности.

"Мы продолжаем свою работу в штатном режиме, ведь сейчас в производстве суда находится почти 45 тыс. дел и материалов…", - сообщает пресс-служба ОАСК в связи инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекте о ликвидации ОАСК

Отмечается, что ОАСК всегда был лидером по количеству дел, поступающих в окружные административные суды Украины, и при этом решения в пользу истцов составляют более 70% от общего количества решений.

В суде настаивают, что многочисленные публикации в СМИ о низком рейтинге доверия среди населения к судам не соответствуют действительности.

"Если взглянуть на социологические исследования, в частности "Оценка ситуации в стране, доверие к институтам общества и политиков, электоральные ориентации граждан (март 2021г.)", то вполне очевидно, что баланс доверия-недоверия к местным судам (а окружной административный суд является именно местным судом) (- 48,5%) значительно выше уровня доверия-недоверия от таких социальных институтов, как: чиновники (государственный аппарат) (- 60,4%), Верховная Рада Украины (- 60,4%), политические партии (- 53,4%), правительство Украины (- 57,5%), Национальное антикоррупционное бюро Украины (- 53,9%), Национальное агентство по предупреждению коррупции (- 53,3%) Специализированная антикоррупционная прокуратура, Верховный суд (- 53,6%)", - отмечается в сообщении.

"Однако, низкий рейтинг доверия к указанным социальным институтам не стал, и не может стать основанием для ликвидации указанных учреждений", - подчеркивают в суде.

В то же время в ОАСК отметили, что низкий уровень доверия среди населения к судам в первую очередь вызван тем, что суды находятся под давлением негативной информационной кампании в СМИ. В частности, согласно проведенному исследованию "Институт Медиа Права" только 3,4% новостей о деятельности судов имеют положительных характер, в то время как негативный характер имеют 41,2% подобных новостей.

"Главной причиной, почему деятельность Окружного административного суда города Киева в новостях освещалась негативно и критиковалась должностными лицами, было и остается то, что у ОАСК есть особые полномочия, а именно - рассмотрение дел относительно центральных органов исполнительной власти. Обращаем внимание, что указанные полномочия не судьи Окружного административного суда города Киева делегировали себе, а именно законодатель их указал среди полномочий. Совершенно очевидно, решение дел, которые имели политическую окраску, резонировало в обществе, поскольку всегда в споре есть сторона, которая недовольна решением", - считают в суде.

При этом по большинству дел, пересмотренных как апелляционным, так и Верховным судом, решения остались в силе.

"В то же время, уже абсолютному большинству населения Украины вполне понятно, что последние 7 лет инициативы реформирования судебной власти писалась не в Украине, что реформы, которые проводились при поддержке грантовых организаций, провалены и не отражают украинские правовые реалии", - уверены в ОАСК.

Новую судебную реформу, которая проводится в Украине, в ОАСК считают направленной не на создание независимой судебной власти в Украине, а на " подчинение ее антиконституционному внешнему управлению".

"Однако, судьи Окружного административного суда города Киева в своей деятельности всегда соблюдают закон, с уважением относятся Конституции Украины и ее предписаниям, а потому, в случае голосования за проект закона и его подписания, будут действовать в строгом соответствии с предписаниями Конституции Украины и профильного законодательства", - резюмировали в суде.

Как сообщалось, 13 апреля Зеленский внёс в Верховную Разу как неотложный проект закона "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" в связи с его неэффективностью и не способностью обеспечить запрос граждан на справедливость.

Согласно ч.2 ст.125 Конституции Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент Украины (после консультаций с Высшим советом правосудия).

Первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко позже заявил, что законопроект о ликвидации ОАСК подтверждает, что президент Зеленский верен своим обещаниям относительно полного очищения судебной системы, которая утратила доверие граждан.