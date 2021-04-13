События

17:53 13.04.2021

На территории ВДНХ в Киеве проводятся обыски – пресс-служба

1 мин читать
На территории ВДНХ в Киеве проводятся обыски – пресс-служба

В офисе и павильонах Экспоцентра В Киеве, а также дома у его руководства во вторник, 13 апреля, проходят обыски, сообщает пресс-служба ВДНХ.

"Следователи подозревают руководство ВДНХ в лице генерального директора Евгения Мушкина в якобы злоупотреблении собственным служебным положением и получением неправомерной выгоды за передачу в аренду государственного имущества", - указывается в сообщении.

Отмечается, что обыски проводят Национальная полиция Украины и Служба безопасности Украины.

"Мы считаем эти действия такими, которые вредят репутации комплекса и нарушают права его руководства", - подчеркивает пресс-служба ВДНХ.

Теги: #киев #вднх #обыски
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:41 13.04.2021
В Киеве отключили отопление в более чем 60% жилых домов - горадминистрация

В Киеве отключили отопление в более чем 60% жилых домов - горадминистрация

10:34 13.04.2021
В Киеве за сутки 1503 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 42 человека – мэр

В Киеве за сутки 1503 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 42 человека – мэр

10:16 13.04.2021
В Киеве задержали мошенников, обманувших 83-летнюю пенсионерку на 500 тыс. грн – прокуратура

В Киеве задержали мошенников, обманувших 83-летнюю пенсионерку на 500 тыс. грн – прокуратура

16:58 12.04.2021
В Киеве начали отключать жилые дома от отопления - КГГА

В Киеве начали отключать жилые дома от отопления - КГГА

16:14 12.04.2021
Uber запустил в Киеве промокоды поездок в больницы для пациентов без COVID-19 на период ограничений общественного транспорта

Uber запустил в Киеве промокоды поездок в больницы для пациентов без COVID-19 на период ограничений общественного транспорта

14:46 12.04.2021
В Киеве задержали наркоторговцев с партией веществ на сумму около 11 млн грн

В Киеве задержали наркоторговцев с партией веществ на сумму около 11 млн грн

12:28 12.04.2021
Комиссия ТЭБ и ЧС 14 апреля примет решение относительно карантинных ограничений в Киеве - мэр

Комиссия ТЭБ и ЧС 14 апреля примет решение относительно карантинных ограничений в Киеве - мэр

11:33 12.04.2021
В Киеве за сутки выявлены 537 новых случаев COVID-19 - Кличко

В Киеве за сутки выявлены 537 новых случаев COVID-19 - Кличко

16:25 11.04.2021
В Киеве за сутки 697 человек заболели Covid-19, 42 умерли, 236 выздоровели – мэр

В Киеве за сутки 697 человек заболели Covid-19, 42 умерли, 236 выздоровели – мэр

10:25 11.04.2021
В Киеве за сутки коронавирус выявили у 697 человек

В Киеве за сутки коронавирус выявили у 697 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Байден в разговоре с Путиным призвал РФ снизить напряженность в отношениях с Киевом - Белый дом

ОАСК в ответ на инициативу Зеленского: даже низкий рейтинг доверия к судам не может стать основанием для их ликвидации

Зеленский посетит Францию в пятницу - Le Figaro

Госкомиссия ТЭБ и ЧС ввела "красный" уровень эпидопасности в Полтавской области с 15 апреля

Гармаш: Переговоры политической подгруппы ТКГ перенесены на 27 апреля из-за присутствия "общественного эксперта" из ОРДО

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция задержала злоумышленников, похитивших и пытавших двух иностранцев в Одесской области

Байден в разговоре с Путиным призвал РФ снизить напряженность в отношениях с Киевом - Белый дом

РФ способна планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008 года - Таран

Верховный суд перенес рассмотрение жалобы Оксаны Марченко на указ Зеленского о санкциях против неё на конец мая

Рада отменила обязательную итоговую аттестацию для выпускников 2021 года с целью минимизации рисков заболевания COVID-19 – закон

ОАСК в ответ на инициативу Зеленского: даже низкий рейтинг доверия к судам не может стать основанием для их ликвидации

Зеленский посетит Францию в пятницу - Le Figaro

В Киеве на взятке задержали заведующего патологоанатомическим отделением и врача одной из больниц, зарабатывавших на выдаче тел умерших от COVID-19

В Харьковской области 14 апреля стартуют антитеррористические учения, которые продлятся до конца мая – СБУ

СБУ: уголовные производства в отношении топ-10 контрабандистов Украины расследуются, детали дел будут озвучены согласно процессуальным нормам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА