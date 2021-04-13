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17:16 13.04.2021

Зеленский посетит Францию в пятницу - Le Figaro

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Зеленский посетит Францию в пятницу - Le Figaro

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 апреля, посетит Францию, где встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном, сообщило издание Le Figaro.

Отмечается, что визит связан с ростом напряженности в Украине из-за военных подкреплений РФ на ее границах. Президенты двух стран встретятся во время рабочего обеда в Елисейском дворце.

Как сообщалось, Владимир Зеленский может встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения эскалации на Донбассе и реформ в Украине.

"Основная цель визита - встретиться с Макроном один на один", - сообщил по этому поводу посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью изданию "KyivPost"

 

Теги: #зеленский #франция
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