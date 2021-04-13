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16:43 13.04.2021

В Киеве на взятке задержали заведующего патологоанатомическим отделением и врача одной из больниц, зарабатывавших на выдаче тел умерших от COVID-19

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В Киеве на взятке задержали заведующего патологоанатомическим отделением и врача одной из больниц, зарабатывавших на выдаче тел умерших от COVID-19

Столичные правоохранители задержали на взятке заведующего патологоанатомическим отделением и врача-патологоанатома одной из столичных больниц, которые требовали деньги от родственников умерших от коронавирусной болезни пациентов за выдачу их тел, а также за предоставление услуг, которые должны предоставляться бесплатно, сообщает пресс-служба Национальной полиции во вторник.

"Заведующий и врач за "вознаграждение" обещали подготовить и выдать тело умершей. Кроме того, требовали и получали неправомерную выгоду от родственников умерших за ускорение вскрытия, хранения тел в холодильных камерах, подготовку к захоронению и другие услуги, которые, согласно распоряжению МОЗ, должны предоставляться бесплатно", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что заведующего патологоанатомическим отделением и врача -патологоанатома задержали во время получения ими очередной суммы неправомерной выгоды в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Досудебное расследование продолжается - его осуществляют следователи столичной полиции при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры. Правоохранители устанавливают других лиц, возможно причастных к организации коррупционной схемы, а также другие эпизоды их противоправной деятельности", - резюмируют правоохранители.

Теги: #полиция #взятки #врачи
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