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16:17 13.04.2021

СБУ: уголовные производства в отношении топ-10 контрабандистов Украины расследуются, детали дел будут озвучены согласно процессуальным нормам

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СБУ: уголовные производства в отношении топ-10 контрабандистов Украины расследуются, детали дел будут озвучены согласно процессуальным нормам

В Службе безопасности Украины заявляют, что уголовные производства в отношении контрабандистов, против которых были введены санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), расследуются как СБУ и другими правоохранительными органами.

"Относительно фигурантов санкционного списка, решение по которым было принято на заседании СНБО в рамках борьбы с контрабандой, сообщаем следующее: по ним ранее был открыт ряд соответствующих уголовных производств. Они расследуются как СБУ, так и другими правоохранительными органами. О деталях дел мы сообщим сразу, когда это позволят процессуальные нормы и разглашение этих сведений не навредит расследованию", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в СБУ.

Также в ведомстве отдельно отметили, что СБУ осуществляет системную работу по защите национальных интересов Украины, в том числе в сфере экономической безопасности, и именно материалы СБУ легли в основу решениям СНБО, в частности, и о введении санкций против так называемой "десятки контрабандистов".

"Данные ограничительные меры используются для обезвреживания угроз национальной безопасности. При этом СБУ действует исключительно в рамках правового поля и оперирует конкретными фактами и доказательной базой", - добавили в СБУ.

Как сообщалось, 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой отрасли.

Санкции СНБО коснулись компаний, связанных с Вадимом Альпериным, Александром Чудаковым, Виктором Шерманом, Александром Кравченко, Владимиром Дидухом, Иваном Бокало, Валерием Пересоляком, Юрием Кушниром, Орестом Фирманюком и Александром Ериминчуком. Против перечисленных граждан также были введены персональные санкции "за контрабандизм".

4 апреля Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее введение санкций против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования.

Теги: #санкции #сбу #коррупция
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