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15:55 13.04.2021

ОАСК просят запретить УГО совершать действия по недопуску Тупицкого и Касминина в помещение КС

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ОАСК просят запретить УГО совершать действия по недопуску Тупицкого и Касминина в помещение КС

В Окружной административный суд города Киева поступили иски от отстраненных от должностей судей Конституционного суда Украины (КС) Александра Тупицкого и Александра Касминина по недопуску их в помещение КС.

Как сообщается на сайте ОАСК во вторник, истцы обратились к ОАСК с исками, в которых просят суд признать противоправными действия военнослужащих Управления государственной охраны Украины (УГО) по недопуску Тупицкого и Касминина в помещение КС. Вместе с исками ими были поданы заявления об обеспечении иска путем запрета УГО совершать действия по недопуску Тупицкого и Касминина в помещение КС.

Сейчас суд решает вопрос наличия правовых оснований обеспечения иска и открытия производства по административному делу.

Как сообщалось, КС 27 октября 2020 года признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

Глава КС Тупицкий повесткой был вызван на 28 декабря 2020 года в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и его заместителя Артура Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие по которому ведет Управление ГБР по делам Майдана.

Президент Украины Зеленский 29 декабря 2020 года подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.

Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Тупицкого о подозрении в заведомо неправдивых показаниях и подкупе свидетеля. Как отметили в ГБР, судья препятствует установлению истины в уголовном производстве, в котором он является подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

21 января Тупицкий обратился к Зеленскому с открытым обращением, в котором заявил о нарушении Конституции и законодательства сотрудниками УГО, не допустившим его в здание КС, и попросил о привлечении их к ответственности, а 27 января обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой принять меры по исправлению ситуации с блокированием работы суда сотрудниками УГО. 28 января Тупицкий подал на УГО в ОАСК иск из-за недопуска к исполнению им полномочий главы суда.

Зеленский 26 февраля 2021 года подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда с 28 февраля еще на один месяц. 27 марта глава государства отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины". Также был отменен указ президента Украины от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении А.Касминина судьей Конституционного суда".

29 марта в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, в котором оспаривается указ Зеленского об отмене указа президента о назначении Тупицкого судьей КС.

13 апреля Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О ликвидации ОАСК" ввиду потери к нему доверия и связанными с ним многочисленными скандалами.

 

Теги: #тупицкий #конституционный_суд #оаск
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