Немецкие экологи подали иск против решения восстановить сооружение "Северного потока-2" в немецких водах – украинский посол

Немецкие природоохранные организации подали иск против решения Федерального ведомства по гидрографии и судоходству восстановить строительство газопровода "Nord Stream 2" в немецких водах, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Немецкие экологи подали судебный иск на решение Федерального ведомства по гидрографии и судоходству, которым обжаловали разрешение на продолжение строительства газопровода "Северный поток-2" в водах Германии", - написал посол Мельник на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ отклонило требование экологов отменить разрешение на строительство газопровода "Северный поток 2".