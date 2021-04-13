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14:55 13.04.2021

Данилов проинформировал послов стран-членов ЕС о ситуации на Донбассе, отметив готовность бойцов ВСУ на передовой к любому обострению

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Данилов проинформировал послов стран-членов ЕС о ситуации на Донбассе, отметив готовность бойцов ВСУ на передовой к любому обострению

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с руководителями дипломатических представительств стран-членов ЕС, аккредитованных в Украине, для обсуждения ситуации с безопасностью в регионе, в частности, в контексте эскалации российской гибридной агрессии на Донбассе.

Как сообщает Аппарат СНБО Украины, особый упор во время встречи Данилов сделал на том, что Украина стремится решить ситуацию на Донбассе политико-дипломатическим путем.

"В Украине на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем, наша задача - решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем…Все остальное - это чисто информационная война РФ, которую они ведут не только на нашей территории, но и во всей Европе", - сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что бороться со вражеской дезинформацией и пропагандой будет недавно созданный при СНБО Украины Центр противодействия дезинформации.

"Мы не отдадим свою землю", - заявил Данилов, подчеркнув, что украинские военные на передовой готовы к любому обострению ситуации, а Украина продолжает быть "форпостом для всей Европы".

Также Данилов выразил благодарность европейским дипломатам за поддержку Украины, подчеркнув, что противодействовать агрессору "без помощи настоящих партнеров будет сложно, но Украина готова дать достойный ответ на угрозы, которые возникают у ее границы".

Теги: #снбо #агрессия_рф #данилов
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