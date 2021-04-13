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14:50 13.04.2021

Гармаш: Переговоры политической подгруппы ТКГ перенесены на 27 апреля из-за присутствия "общественного эксперта" из ОРДО

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Гармаш: Переговоры политической подгруппы ТКГ перенесены на 27 апреля из-за присутствия "общественного эксперта" из ОРДО

Представитель Донецка в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) Сергей Гармаш заявил, что переговоры в рамках политической подгруппы ТКГ 13 апреля вновь не состоялись из-за онлайн-присутствия на них осуждённой в Украине за терроризм Майи Пироговой, выступавшей, как "общественный эксперт" от отдельных районов Донецкой области (ОРДО).

"Формальная часть заседания рабочей группы ТКГ по политическим вопросам сегодня так и не началась. Посол ОБСЕ Пьер Морель дипломатично перенес ее на 27 апреля. За это время он надеется, что ТКГ удастся как-то урегулировать проблему с террористкой Майей Пироговой, которую ОРДО приводят на переговоры без всякого официального статуса и легитимизации", - написал Гармаш на своей странице в Фэйсбук.

Он также добавил, что "приглашённые из ОРДЛО" предложили украинской стороне исключить из состава украинской делегации представителя Донецка Дениса Казанского, в отношении которого в т.н."ДНР" было заведено уголовное дело за якобы шпионаж. "Приглашенные РФ представители ОРДО сегодня подошли к проблеме "творчески" и, симметрично Украине, заявили, что в "республике" открыто дело против члена украинской делегации Дениса Казанского, поэтому для них является неприемлемым его участие в переговорах. Это спустя 11 месяцев работы Дениса в ТКГ", - рассказал Гармаш.

Также, по его словам, оппоненты предложили еще два варианта – просто игнорировать факт наличия уголовных дел в отношении общественных экспертов от Украины и от ОРДЛО и продолжать работать с Пироговой и Казанским, либо продолжать переговоры только официальными составами делегаций, без участия экспертов и советников.

В свою очередь, как отметил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин, все члены украинской делегации, включая экспертов, введены в нее официальными нотами МИДа и, соответственно, будут участвовать в заседаниях рабочих групп и ТКГ, поскольку сторонами переговоров являются Украина и РФ при посредничестве ОБСЕ, а ОРДЛО членами ТКГ не являются.

 

Теги: #ткг #гармаш
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