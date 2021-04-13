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13:57 13.04.2021

Кулеба: любой безрассудный шаг РФ или новый виток насилия будет дорого для нее стоить

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Кулеба: любой безрассудный шаг РФ или новый виток насилия будет дорого для нее стоить

Любой безрассудный шаг РФ или новый виток насилия с ее стороны будет дорого для нее стоить, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Собравшись сегодня, мы пытаемся предотвратить ошибку, сделанную в 2014 году, когда Россия была готова действовать быстро и преследовать свои военные цели в Крыму и на Донбассе, пока наши западные партнеры раздумывали над своей реакцией на то, что происходило на месте. Россия больше не сможет застать никого врасплох, Украина и наши друзья остаются бдительными, мы не теряем, и будем терять времени. И как только Россия сделает безрассудный шаг или начнет виток насилия, это будет дорого стоить во всех смыслах", - сказал он на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе во вторник.

Кулеба проинформировал, что Россия продолжает наращивание своего военного присутствия вдоль украинско-российской границы, на оккупированных территориях и на морях Украины. По его словам, РФ собирает войска в трех направлениях, в частности на северо-востоке Украины, в Крыму, на юге и на Донбассе, на востоке.

Также Кулеба добавил, что в последние недели Россия существенно усилила свою пропаганду, которая дегуманизирует украинцев и сеет ненависть к Украине.

"Даже более тревожно видеть, как российские чиновники присоединяются к этой кампании, открыто угрожая Украине войной и разрушением нашей государственности", - отметил он.

Глава МИД Украины поблагодарил генсека НАТО за очень четкий сигнал поддержки Украины. Кроме того, он заверил, что Украина не хочет войны.

"Мы не планируем никаких наступлений или эскалации. Украина предана дипломатическим и политическим способам урегулирования конфликта", - указал он.

Кулеба сказал, что обсудил с генсеком, как НАТО и союзники могут поддержать Украину в этих обстоятельствах.

"Каждое слово поддержки имеет значение, и мы ценим это. Однако нам также необходима очень практическая поддержка, и я ценю готовность генерального секретаря работать с нами над этим вопросом", - сообщил министр .

Также Кулеба подчеркнул, что сейчас есть все возможные инструменты не только для того, чтобы помешать дальнейшей агрессии России, но также, чтобы заставить ее выйти из оккупированных территорий Украины.

"В 2014 невозможно было представить, что Россия пойдет настолько далеко, как оккупация Крыма и потом Донбасса. Я бы хотел напомнить, что первоначальным планом российских стратегий было поделить Украину пополам и создать политическое образование под названием "новороссия". Этот план провалился благодаря эффективным контрмерам, предпринятым Украинским государством и самопожертвованию наших солдат и офицеров. Партнеры, включая союзников из НАТО, сыграли важную роль в помощи Украине остановить Россию там, где она стоит сейчас. Так что когда вы спрашиваете меня, насколько далеко Россия может зайти, мой ответ вам - я не могу исключать ничего, но я считаю, что у нас есть все возможные инструменты не только для того, чтобы помешать России сделать один шаг вперед, но также, чтобы заставить ее выйти из оккупированных территорий Украины", - рассказал глава МИД Украины.

Он отметил, что так Украина восстановит свой суверенитет, и все пространство безопасности в этой части Евроатлантического региона будет усилено.

Теги: #кулеба #агрессия_рф #мид
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