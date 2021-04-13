Суд удовлетворил апелляцию группы Philip Morris International и отменил наложенный на нее штраф АМКУ на 1,18 млрд грн

Северный апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу ЗАО "Филип Моррис Украина" и ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" по делу №910/17723/19, отменил решение Хозяйственного суда Киева от 5 августа 2020 года, и новым решением отменил штрафы на общую сумму 1,18 млрд грн, наложенные на них в 2019 году Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ).

Согласно решению суда, обнародованному в Едином государственном реестре судебных решений, Северный апелляционный хозяйственный суд постановил признать недействительным пункт 1 и 11 решения АМКУ №697-р от 10 октября 2019 года в части, касающейся группы компаний PMI, а также признать недействительными пункты 3 и 4 данного решения.

Помимо того, суд постановил взыскать с АМКУ в пользу ОАО "Филипп Моррис Украина" (пгт Докучаевское Харьковской обл.) и ООО "Филипп Моррис Сейлз энд Дистриб`юшн" (Киев) по 14,4 тыс. грн судебного сбора.

Северный апелляционный суд также постановил вернуть в Хозяйственный суд города Киева материалы дела №910/17723/19.

Постановление апелляционной инстанции вступило в силу со дня его принятия.

Как сообщалось, АМКУ в октябре 2019 года наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на четырех табачных производителей и дистрибьютора "Тедис Украина". Позже "Филип Моррис Украина" оплатила штраф АМКУ на общую сумму более 1,18 млрд грн во избежание начисления пени, но в феврале 2020 года PMI подала в Министерство юстиции Украины уведомление о нарушении Украиной целого ряда обязательств, предусмотренных договорами о защите инвестиций.

Компании группы Philip Morris International 21 декабря 2020 года также подали в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (Вашингтон, округ Колумбия, США) иск о двустороннем инвестиционном арбитраже против правительства Украины в связи с несправедливым, по их мнению, решением Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовать их 1,2 млрд грн по делу оптового дистрибьютора "Тедис Украина".

ЧАО "Филип Моррис Украина" совместно с ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" являются аффилированными компаниями Philip Morris International, одного из крупнейших мировых производителей табачных изделий.

В Украине PMI работает более 20 лет, производит продукцию на фабрике в Харьковской области, на предприятиях занято более 1,3 тыс. человек.