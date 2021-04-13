Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" (ОАСК), сообщается на сайте главы государства во вторник.

"Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации ОАСК. Суда, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости. Достаточно сейфов, набитых миллионами наличных, у связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране. Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал любому суду, предавшему уважение к закону", - прокомментировал глава государства.

Согласно ч.2 ст.125 Конституции Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент Украины (после консультаций с Высшим советом правосудия).

В сообщении на сайте президента отмечается, что старая, неэффективная судебная система не способна обеспечить запрос украинцев на справедливость, а представленный законопроект свидетельствует о верности президента своим обещаниям по полной очистке судебной системы, которая потеряла доверие граждан Украины.

"В демократическом обществе уважение и доверие к суду должны быть безусловными. Но там, где умирает доверие, заканчивается и демократия. У ОАСК было достаточно времени, чтобы одуматься, посмотреть на себя в зеркало и найти там простые вещи, которые так ищут в нем общество и государство, - справедливость, беспристрастность и честность. Вместо этого видим очередные скандалы с "пленками", коррупцию связанных лиц с забитыми деньгами сейфами и многочисленные сомнительные решения. Доверие к ОАСК потеряно", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 11 августа 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск подозреваемых, которые действуя в пределах преступной организации во главе с главой ОАСК, намеревались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККС), Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе. В розыск были объявлены глава ОАСК Павел Вовк, его заместитель Владимир Келеберда, судьи этого суда Алексей Огурцов, Игорь Качур и Игорь Погрибниченко, а также члены ВККС Николай Сирош и Сергей Остапец.

17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения Вовку, его заместителю Аблову и пяти другим судьям. Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов. 21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.

В 2021 году детективы НАБУ пытались вручить главе ОАСК ходатайство об отстранении его от административной должности главы суда, но он отказался его получать. Также Вовк систематически не являлся по повесткам о вызове в НАБУ. ВАКС шесть раз принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд.

Впоследствии НАБУ задержало на взятке родного брата главы ОАСК Юрия Зонтова (сам Вовк сменил фамилию в 1999 году), который является одновременно адвокатом и сотрудником Службы внешней разведки (СВР). Ему была избрана мера пресечения в виде ареста с альтернативой залога. Зонтов вместе с подельником подозреваются в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды в сумме $100 тыс. за решение вопроса с вынесением решения по делу, которое слушается в ОАСК.