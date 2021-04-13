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13:09 13.04.2021

РФ должна прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и вывести свои войска – Столтенберг

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РФ должна прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и вывести свои войска – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает РФ прекратить поддерживать боевиков на востоке Украины и вывести свои войска с украинской территории.

"Мы продолжаем призывать Россию положить конец поддержке боевиков на востоке Украины и вывести свои войска с украинской территории. НАТО поддерживает Украину", - заявил Столтенберг во вторник в Брюсселе по окончанию заседания Комиссии Украина-НАТО, которое состоялось по просьбе украинской стороны в связи с усилением военного присутствия РФ на границе с Украиной.

Генсек Североатлантического альянса вновь заверил, что поддержка суверенитета, территориальной целостности Украины со стороны НАТО является непоколебимой. "Мы не признаем и не признаем незаконную аннексию РФ Крыма. Союзники продолжают предоставлять значительную практическую поддержку, чтобы Украина могла лучше обеспечить свою собственную безопасность", - подчеркнул он.

При этом генсек НАТО выразил сожаление в связи с недавним решением РФ не участвовать в заседании ОБСЕ, на котором было бы возможно отреагировать "на обеспокоенность ее необычными действиями". "РФ должна уважать свои международные обязательства", - напомнил он.

Столтенберг также напомнил, что за последние дни на востоке Украины было убито несколько украинских солдат, и в связи с этим выразил свои соболезнования.

Теги: #боевики #столтенберг #агрессия_рф #нато
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