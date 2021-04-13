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12:58 13.04.2021

РФ предоставила все объяснения относительно перемещения войск по своей территории - Кремль

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РФ предоставила все объяснения относительно перемещения войск по своей территории - Кремль

Москва дала все необходимые пояснения относительно перемещения войск по своей территории, в том числе у южных рубежей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник.

Так он прокомментировал заявление G7, выразившей озабоченности по поводу передвижения российских войск у границ Украины.

На вопрос, получала ли Москва соответствующее обращение по дипканалам, Песков сказал: "Нет, это надо в МИД спрашивать".

"Все объяснения нами уже были даны - и насчет перемещения наших Вооруженных сил по собственной территории, и насчет того, что мы не представляем ни для кого угрозы, а также относительно того, что следует призвать Вооруженные силы Украины к тому, чтобы они отказались от провокационных действий".

На вопрос, планирует ли президент РФ Владимир Путин контакты с лидерами G7, Песков сказал: "Если таковые будут, мы вам сообщим".

Теги: #рф #песков #граница #войска
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