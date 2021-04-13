В Украине новые нормы и порядок организации питания в учебных и детских заведениях оздоровления заработают с 1 сентября 2021 года

Новые нормы и порядок организации питания в учебных и детских заведениях оздоровления и отдыха заработают с 1 сентября 2021 года, сообщает Министерство образования и науки.

"Новые нормы нацелены сделать школьное питание более сбалансированным и полезным для детей. В документе содержится информация о распределении белков, жиров и углеводов, которые должны содержать блюда, которые предлагаются школьникам в течение дня", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что особое внимание при организации питания будут уделять снижению количества потребленного сахара. В частности, содержание сахаров в пищевых продуктах, предназначенных для продажи в буфетах, торговых аппаратах, предлагаемых школьникам, и в пищевых продуктах, используемых для приготовления готовых блюд, ограничивается на уровне не более 10 граммов на 100 г/мл пищевого продукта.

Среди других изменений норм, которые заработают с 1 сентября текущего года: количество сахара уменьшится в 2-2,5 раза - до 7,5 г на один прием пищи; количество фруктов увеличится до 100 г на один прием пищи; количество хлеба на 1 прием пищи уменьшится с 60-80 г до 30-50 г, количество мяса увеличится так, чтобы в течение пятидневной рабочей недели при одноразовом питании обеспечить две порции мяса по 70 г, 100 г или 120 г каждая, в зависимости от возраста детей; количество молочных продуктов увеличится при формировании меню: предусмотрено одну порцию молока или молочных продуктов ежедневно, а именно: 200 мл молока или 125 мл йогурта или кефира, или 125 г творога, или 75 г сыра мягкого, или 15 г сыра твердого, или 25 г сметаны на выбор.

"Важным элементом обеспечения всех школьников здоровой и безопасной пищей является учет особых диетических потребностей соискателей образования. Так, в зависимости от этих потребностей детей должны обязательно информировать о тех пищевых элементах в составе блюд, которые могут вызвать ухудшение состояния здоровья или аллергическую реакцию", - говорится в сообщении.

Также соискателям образования с пищевой аллергией на молоко и молочные продукты (в соответствии с медицинской справкой, выданной врачом общей практики - семейным врачом или врачом-педиатром, в которой указано особые диетические потребности ребенка с установленным диагнозом) для питания предлагаются растительные напитки. А школьникам с подтвержденным диагнозом целиакия (непереносимость глютена) должны предлагаться продукты и блюда, не содержащие глютена и его следов - их перечень есть в документе.

В Минобразования подчеркивают, что в учреждениях общего среднего образования для учащихся всех классов независимо от учебной смены должно быть организовано по меньшей мере одноразовое горячее питание в соответствии с нормами.