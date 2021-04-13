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10:34 13.04.2021

В Киеве за сутки 1503 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 42 человека – мэр

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В Киеве за сутки 1503 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 42 человека – мэр

В Киеве за прошедшие сутки выявили 1503 новых случая заболевания COVID-19, скончались 42 человека, выздоровели – 605, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"+1503 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 178609)…42 летальных случая от вируса (всего 3974). 146 госпитализированных больных коронавирусом, 491 госпитализирован с подозрением на COVID-19 и пневмониями", - написал Кличко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что 605 человек преодолели коронавирус (всего 111 821 житель столицы).

Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе (378), Днепровском (250) и в Деснянском (160).

Как сообщалось, 11 апреля в Киеве было лабораторно подтверждено 537 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 10 апреля - 697 новых случаев, 9 апреля – 1605 заболевших.

 

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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