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10:25 13.04.2021

Канадские спецслужбы обеспокоены активизацией разведок РФ и КНР

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Канадские спецслужбы обеспокоены активизацией разведок РФ и КНР

Россия и Китай являются основными силами, которые способствовали активизации шпионской деятельности против Канады, говорится в докладе канадского парламентского комитета парламентариев по национальной безопасности и разведке (NSICOP).

"Угроза шпионажа и внешнего вмешательства значительна и продолжает возрастать. Несколько стран ответственны за такое поведение в Канаде, но разведка указывает, что главными виновниками этого остаются Китай и Россия", - цитирует доклад местная газета National Post.

В свою очередь, в другом докладе - ежегодном обзоре Канадской службы разведки и безопасности (CSIS) - отмечается, что в 2020 году "наблюдался уровень шпионажа и внешнего вмешательства на уровнях, не виданных со времен "холодной войны".

"Ключевые угрозы безопасности для Канады, а именно - экстремизм, внешнее вмешательство, шпионаж и враждебная киберактивность, ускорились, развились и во многом стали намного более серьезными для канадцев", - приводит National Post слова директора CSIS Дэвида Виньо.

Оба доклада упоминают рост шпионажа против Канады на фоне пандемии коронавируса COVID-19, причем в центре внимания оказались канадская система здравоохранения и исследовательские организации страны. В NSICOP уточнили, что иностранные разведки интересует научно-технический потенциал Канады, в частности, в области изучения COVID-19 и разработок вакцин от него.

В докладе CSIS поясняется, что жертвами шпионажа РФ и КНР, а также еще "других неназванных стран", зачастую становятся частный сектор и университеты. Вдобавок к тому, утверждают в CSIS, Пекин ради своей выгоды пытается повлиять на канадское правительство, путем манипуляций и запугивания различных групп населения.

Также в докладе NSICOP говорится, что Китай и Россия ведут шпионаж за канадскими военными для разработки оружия, "специально спроектированного для противодействия нашей (канадской - ИФ) обороне и для использования наших уязвимостей". В документе NSICOP, помимо этого, отмечен "резкий рост" за первые шесть месяцев 2020 года количества спонсируемых государствами кибератак против Канады, в основном, проводимых Россией и Китаем.

Теги: #спецслужбы #рф #канада #китай
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