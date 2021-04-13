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10:22 13.04.2021

Из ОАЭ депортировали 11 украинок за участие в неподобающей фотосессии – МИД Украины

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Из ОАЭ депортировали 11 украинок за участие в неподобающей фотосессии – МИД Украины

Из Объединенных Арабских Эмиратов вечером 12 апреля депортировали 11 из 12 украинок за участие в откровенной фотосессии, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Вчера вечером власть ОАЭ депортировала одиннадцать гражданок Украины, которых ранее задержали в Дубае за участие в откровенной фотосессии. Другая украинка, у которой был диагностирован COVID-19, будет депортирована после выздоровления", - сказал спикер агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он указал, что всей группе запретили дальнейший въезд на территорию ОАЭ.

"Благодаря усилиям консульства Украины в Дубае гражданки получили минимальное из возможных наказаний", - подчеркнул Николенко.

Он напомнил, что, кроме депортации, им угрожали немалый штраф и заключение сроком до шести месяцев

"Для безопасных путешествий за границу призываем граждан Украины строго соблюдать законодательство и правила поведения в странах пребывания", - сказал спикер МИД Украины.

Как сообщалось, 5 апреля Министерства иностранных дел Украины сообщили, что в Объединенных Арабских Эмиратах были задержаны 12 гражданок Украины.

Ранее информация о задержании украинок появилась в СМИ. Поводом для задержаний стал видеоролик, в котором девушки позируют обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Дубай Марина.

Теги: #оаэ #депортация #украинки #мид
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