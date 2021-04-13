События

10:16 13.04.2021

В Киеве задержали мошенников, обманувших 83-летнюю пенсионерку на 500 тыс. грн – прокуратура

1 мин читать
В Киеве задержали мошенников, обманувших 83-летнюю пенсионерку на 500 тыс. грн – прокуратура

Столичные правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, которые мошенническим путем завладели средствами 83-летней пенсионерки и членов ее семьи на сумму почти 500 тыс. грн, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Установлено, что трое злоумышленников позвонили 83-летней пенсионерке, и, представившись работниками правоохранительных органов, сообщили, что ее внучка совершила ДТП, в ходе которой пострадала беременная женщина. В связи с этим необходимы средства для лечения внуки и другой пострадавшей, а также для возмещения причиненного ущерба и заключения мирового соглашения. Будучи введенной в заблуждение, пенсионерка передала злоумышленникам почти 500 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Так, благодаря оперативному реагированию правоохранителей двое злоумышленников были задержаны, им сообщено о подозрении.

По ходатайству местной прокуратуры подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются. Устанавливается местонахождение третьего злоумышленника.

Теги: #киев #мошенники #прокуратура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:41 13.04.2021
В Киеве отключили отопление в более чем 60% жилых домов - горадминистрация

В Киеве отключили отопление в более чем 60% жилых домов - горадминистрация

10:34 13.04.2021
В Киеве за сутки 1503 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 42 человека – мэр

В Киеве за сутки 1503 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 42 человека – мэр

16:58 12.04.2021
В Киеве начали отключать жилые дома от отопления - КГГА

В Киеве начали отключать жилые дома от отопления - КГГА

16:14 12.04.2021
Uber запустил в Киеве промокоды поездок в больницы для пациентов без COVID-19 на период ограничений общественного транспорта

Uber запустил в Киеве промокоды поездок в больницы для пациентов без COVID-19 на период ограничений общественного транспорта

14:46 12.04.2021
В Киеве задержали наркоторговцев с партией веществ на сумму около 11 млн грн

В Киеве задержали наркоторговцев с партией веществ на сумму около 11 млн грн

12:28 12.04.2021
Комиссия ТЭБ и ЧС 14 апреля примет решение относительно карантинных ограничений в Киеве - мэр

Комиссия ТЭБ и ЧС 14 апреля примет решение относительно карантинных ограничений в Киеве - мэр

11:33 12.04.2021
В Киеве за сутки выявлены 537 новых случаев COVID-19 - Кличко

В Киеве за сутки выявлены 537 новых случаев COVID-19 - Кличко

16:25 11.04.2021
В Киеве за сутки 697 человек заболели Covid-19, 42 умерли, 236 выздоровели – мэр

В Киеве за сутки 697 человек заболели Covid-19, 42 умерли, 236 выздоровели – мэр

10:25 11.04.2021
В Киеве за сутки коронавирус выявили у 697 человек

В Киеве за сутки коронавирус выявили у 697 человек

09:29 11.04.2021
Два человека госпитализированы с травмами вследствие стрельбы в Киеве

Два человека госпитализированы с травмами вследствие стрельбы в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ермак: США должны разместить ракетные комплексы Patriot в Украине

В Киеве за сутки 1503 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 42 человека – мэр

Из ОАЭ депортировали 11 украинок за участие в неподобающей фотосессии – МИД Украины

Зеленский и Кулеба поздравили мусульман с началом Рамадана

Украина ждет от международных партнеров усиления санкций и противодействия гибридным атакам со стороны России - Стефанишина

ПОСЛЕДНЕЕ

Ермак: США должны разместить ракетные комплексы Patriot в Украине

У гражданина РФ выявлены скрытые от контроля комплектующие к газовому оборудованию

В Украине новые нормы и порядок организации питания в учебных и детских заведениях оздоровления заработают с 1 сентября 2021 года

Канадские спецслужбы обеспокоены активизацией разведок РФ и КНР

Из ОАЭ депортировали 11 украинок за участие в неподобающей фотосессии – МИД Украины

Зеленский и Кулеба поздравили мусульман с началом Рамадана

В Украине вскоре презентует систему мониторинга и документирования нарушений прав человека на оккупированных территориях

Украина ждет от международных партнеров усиления санкций и противодействия гибридным атакам со стороны России - Стефанишина

На Донбассе погиб боец ВСУ в результате подрыва на гранате, еще двое ранены

В Украине за сутки зафиксировано 11 680 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 14 019 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА