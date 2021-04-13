В Киеве задержали мошенников, обманувших 83-летнюю пенсионерку на 500 тыс. грн – прокуратура

Столичные правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, которые мошенническим путем завладели средствами 83-летней пенсионерки и членов ее семьи на сумму почти 500 тыс. грн, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Установлено, что трое злоумышленников позвонили 83-летней пенсионерке, и, представившись работниками правоохранительных органов, сообщили, что ее внучка совершила ДТП, в ходе которой пострадала беременная женщина. В связи с этим необходимы средства для лечения внуки и другой пострадавшей, а также для возмещения причиненного ущерба и заключения мирового соглашения. Будучи введенной в заблуждение, пенсионерка передала злоумышленникам почти 500 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Так, благодаря оперативному реагированию правоохранителей двое злоумышленников были задержаны, им сообщено о подозрении.

По ходатайству местной прокуратуры подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются. Устанавливается местонахождение третьего злоумышленника.