Зеленский и Кулеба поздравили мусульман с началом Рамадана

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев мусульманского вероисповедания, в том числе и крымских татар, с началом Священного месяца Рамадан.

"Украинцы разные по религиозным убеждениям, но едины в желании становиться лучше. Украина - дом и родина для мусульманского сообщества, к которому относятся и крымские татары. С началом Рамадана желаю укрепления веры и благополучия на нашей общей земле", - написал Зеленский в Twitter во вторник.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также поздравил мусульман Украины и всего мира с началом Священного месяца Рамадан. "Желаю всем последователям Ислама мира, крепкого здоровья, мира и благополучия!", - написал он в своем микроблоге в Twitter.