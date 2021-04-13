В Украине вскоре презентует систему мониторинга и документирования нарушений прав человека на оккупированных территориях

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины работает над созданием системы мониторинга и документирования нарушений прав человека и международного гуманитарного права на временно оккупированных территориях.

"Создание реестра о нарушении прав человека и реестра ущерба, нанесенного государству, физическим и юридическим лицам в результате вооруженной агрессии Российской Федерации мы планируем реализовать путем создания единой государственной системы, которая будет собирать и систематизировать все. Это и о мониторинге, и о сборе информации, и об анализе, и о консолидации этих данных по дальнейшей претензии к государству-агрессору. Это также и о реализации права на правду… Уже в ближайшее время мы выйдем с презентацией этой системы, ее задачами и пошаговыми механизмами", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что создание государственной системы мониторинга и документирования нарушений прав человека и других нарушений, совершенных в ходе вооруженной агрессии России, будет базироваться на следующих принципах: разработка и принятие нормативно-правовых, технических, методических документов для обеспечения создания и бесперебойного функционирования базы данных нарушений; сборе данных о нарушениях и обмен такой информацией между органами государственной власти и правоохранительными органами; работа с источниками данных и жертвами/свидетелями; обеспечение максимальной защиты жертв/свидетелей, в частности их личных и персональных данных, психической безопасности во время опроса, получения информированного согласия на любые действия в отношении этих персон; взаимодействие государственных органов для использования данных в целях обеспечения внедрения мероприятий переходной юстиции, реализации политики реинтеграции, осуществление внутренней и внешней государственной политики; справедливого распределения компенсаций и репараций.