Украина ждет от международных партнеров усиления санкций и противодействия гибридным атакам со стороны России - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что Украина ждет от международных партнеров усиления санкций и противодействия гибридным атакам со стороны России.

"Мы адекватно оцениваем угрозы, но нас не парализует политика запугивания, которую применяет Кремль, чтобы остановить курс реформ. Более того, мы мобилизуем международную поддержку в противовес гибридным угрозам со стороны России... Эскалация на Донбассе может стать своеобразным краш-тестом для наших партнеров. Поэтому мы ожидаем поддержки четкими действиями: усилением санкций, прекращением строительства "Северного потока-2", противодействия гибридным атакам со стороны агрессора", - написала Стефанишина в социальной сети Facebook.

По ее словам, руководство России упорно идет по пути международной изоляции.

"Угрозы использования военной силы в отношении Украины, не что иное, как очередной способ поднять рейтинги Путина накануне выборов в Думу", - добавила вице-премьер.

Стефанишина подчеркнула, что несмотря на это, Украина при поддержке международных партнеров последовательно держим четкий курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию.