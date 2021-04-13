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08:55 13.04.2021

Украина ждет от международных партнеров усиления санкций и противодействия гибридным атакам со стороны России - Стефанишина

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Украина ждет от международных партнеров усиления санкций и противодействия гибридным атакам со стороны России - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что Украина ждет от международных партнеров усиления санкций и противодействия гибридным атакам со стороны России.

"Мы адекватно оцениваем угрозы, но нас не парализует политика запугивания, которую применяет Кремль, чтобы остановить курс реформ. Более того, мы мобилизуем международную поддержку в противовес гибридным угрозам со стороны России... Эскалация на Донбассе может стать своеобразным краш-тестом для наших партнеров. Поэтому мы ожидаем поддержки четкими действиями: усилением санкций, прекращением строительства "Северного потока-2", противодействия гибридным атакам со стороны агрессора", - написала Стефанишина в социальной сети Facebook.

По ее словам, руководство России упорно идет по пути международной изоляции.

"Угрозы использования военной силы в отношении Украины, не что иное, как очередной способ поднять рейтинги Путина накануне выборов в Думу", - добавила вице-премьер.

Стефанишина подчеркнула, что несмотря на это, Украина при поддержке международных партнеров последовательно держим четкий курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Теги: #ожидание #санкции #стефанишина #украина
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