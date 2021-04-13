На Донбассе погиб боец ВСУ в результате подрыва на гранате, еще двое ранены

На Донбассе с начала суток погиб боец Вооруженных сил Украины в результате подрыва на гранате, еще двое бойцов ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра, 13 апреля, российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, из которых 1 обстрел позиций украинских защитников и 2 пересечения линии разграничения враждебным БПЛА… Один военнослужащий получил ранения, не совместимое с жизнью. Еще 2 военнослужащих из состава объединенных сил получили ранения", - сообщается на странице ООС в Facebook.

Отмечается, что пострадавшим бойцам оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в военный госпиталь.

Так, недалеко от населенного пункта Южное противник открывал огонь из минометов 82-го калибра.

В штабе подчеркнули, что в районе населенного пункта Майорское БПЛА противника пересекая линию разграничения осуществили сброс гранат на позиции украинских подразделений, в результате чего один военнослужащий получил ранения, не совместимое с жизнью.

"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - отметили в штабе.

В штабе также сообщают об увеличении количества обстрелов за минувшие сутки.

"За прошедшие сутки, 12 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, среди которых 15 - обстрелы позиций украинских защитников и 2 - дистанционное минирование минами ПОМ-2", - говорится в сообщении.