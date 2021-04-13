В Украине за сутки зафиксировано 11 680 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 14 019 человек

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 11 680 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 14 019 человек, умерло 457 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"11 680 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 13 апреля 2021 года. В частности, заболели 501 ребенок и 366 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 334 человек; летальных случаев - 457; выздоровело – 14 019 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook в вторник утром.

Днем ранее, 12 апреля министр сообщал о 7 856 новых случаев инфицирования COVID-19, 11 апреля было зафиксировано 12 112 новых случаев инфицирования COVID-19, 10 апреля сообщалось о 17 463 новых случаях, 9 апреля министр сообщал о 19 676 новых случаев инфицирования COVID-19, 8 апреля сообщалось о 19 419 новых случаях инфицирования COVID-19, 7 апреля было зафиксировано 15 415 новых случаев инфицирования COVID-19, 6 апреля Степанов сообщал о 13 276 новых случаях инфицирования COVID-19, 5 апреля сообщалось о 10 179 новых случаях COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 1 872 785 человек, 37 758 пациентов скончалось, 1 430 234 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.

За сутки 12 апреля 2021 года в Украине привито 10 135 человек, 388 401 человек привито с начала прививочной кампании.