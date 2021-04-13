США сочли адекватным решение Японии о сбросе воды с "Фукусимы" в океан, Южная Корея сожалеет об этом

США рассчитывают, что Япония ответственно подошла к вопросу утилизации воды, которая использовалась для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима-1", пострадавшей от цунами в 2011 году, и надеются на дальнейшую координацию по этому вопросу с правительством в Токио, говорится в сообщении Госдепа.

"Соединенным Штатам известно, что правительство Японии изучило несколько вариантов, связанных с утилизацией очищенной воды, которая в настоящее время хранится на объекте "Фукусима-1". В этой уникальной и сложной ситуации Япония взвесила варианты и последствия, проявила прозрачность в отношении своего решения и, как представляется, выбрала меры, соответствующие глобально признанными стандартами ядерной безопасности", - заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

Он отметил, что свои действия Токио координирует с Международным агентством по атомной энергии, и подчеркнул: "Мы с нетерпением ожидаем продолжения координации и контактов с японским правительством, поскольку оно следит за эффективностью этих мер".

Решение о сбросе воды вызвало "сожаление" у правительства Южной Кореи, сообщило во вторник агентство "Ренхап".

Глава южнокорейского Управления по координации государственной политики Ку Юн Чхоль заявила журналистам: "Правительство выражает глубокое сожаление в связи с решением японского правительства спустить загрязненную воду с АЭС "Фукусима" в океан".

Она добавила, что правительство примет все необходимые меры в соответствии с принципом обеспечения безопасности южнокорейского народа от загрязненной воды с АЭС "Фукусима".

В настоящее время водные отходы с "Фукусимы" хранятся в специализированных резервуарах, они очищены, но по-прежнему содержат радиоактивный тритий. Правительство собирается снизить уровень содержания этого элемента в соответствии с международными стандартами и через два года начать сброс воды в океан.

Правительственная комиссия Японии еще в прошлом году рекомендовала сбросить воду с "Фукусимы" в море. Но такое решение вызвало широкое недовольство, в частности, среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.