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07:06 13.04.2021

США определяют, могут ли санкции против РФ усугубить ситуацию на востоке Украины

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США определяют, могут ли санкции против РФ усугубить ситуацию на востоке Украины

В администрации США обсуждают, не могут ли готовящиеся санкции против РФ пагубно повлиять на обстановку близ границ России с Украиной, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

"В настоящее время официальные лица определяют, каким образом потенциальные новые санкции и другие виды наказаний могли бы спровоцировать дальнейшую эскалацию", - отмечается в сообщении.

CNN напоминает, что на прошлой неделе в администрации США прошли встречи, на которых обсуждались возможные будущие меры против РФ. "Эти обсуждения осложнялись тем, что Россия сконцентрировала войска вдоль восточных границ Украины, что усилило и напряжённость между РФ и США", - подчеркивает CNN.

Ранее в апреле представитель Белого дома Джен Псаки предупредила, что США намерены в ближайшие недели ввести пакет мер в ответ на предполагаемые злонамеренные действия РФ.

Данные шаги администрации США станут итогом обзора, который президент Джо Байден приказал провести в свой первый день на посту. Анализ проводился по четырем направлениям: предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США, сообщения о приписываемых России вознаграждениях за нападения на американских солдат в Афганистане, кибератака на SolarWinds и ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным.

США объявили о санкциях против российских официальных лиц в связи я ситуацией с Навальным в прошлом месяце, но до сих пор воздерживались от действий по трём другим пунктам.

Теги: #сша #россия #санкции #последствия
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