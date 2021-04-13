В Днепре продлили карантинные ограничения до 30 апреля

В Днепре карантин продлили до 30 апреля по решению комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба городского совета Днепра.

Как отмечается, ученики 5-11 классов продолжат обучение дистанционно. Однако в то же время младшая школа и детсады будут работать в обычном режиме.

Местные власти рекомендовали учреждениям, в том числе коммунальным, найти возможность для организации приоритетного обслуживания пожилых людей с 10:00 до 14:00.

Также в Днепре запретили работу дискотек и ночных клубов.

Кафе, бары и рестораны работают до 00:00 при условии соблюдения санитарных норм. В ночное время их работа запрещена, кроме адресной доставки и работы на вынос.

При этом льготный проезд в общественном транспорте будет действовать только с 10:00 до 15:00.