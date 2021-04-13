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04:23 13.04.2021

Канада запретила экспортировать военную продукцию в Турцию

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Канада запретила экспортировать военную продукцию в Турцию

Канада отменила разрешения на экспорт в Турцию военной продукции и технологий, потому что их использовал Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе, заявил министр иностранных дел Канады Марк Гарно.

"После этого анализа, который счел убедительными доказательства, что канадские технологии, экспортированные в Турцию, применялись в Нагорном Карабахе, сегодня я объявляю отмену разрешений, которые были приостановлены осенью 2020 года", - говорится в заявлении Гарно, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Первые шаги в этом направлении Канада предприняла прошлой осенью. Тогда правительство Канады приостановило разрешения на экспорт в Турцию военной продукции и технологий, пока шло расследование, действительно ли Азербайджан использовал канадские технологии в военном конфликте в Нагорном Карабахе. Следствие пришло к выводу, что так оно и было.

"Это не совместимо с внешней политикой Канады и с заверениями Турции о конечном использовании", - отмечает канадское внешнеполитическое ведомство.

Теги: #запрет #турция #экспорт #канада
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