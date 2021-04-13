Блинкен рассчитывает провести переговоры в Брюсселе с главой МИД Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Брюссель на этой неделе планирует провести встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

"Глава МИД Украины, конечно, тоже посетит штаб-квартиру НАТО. И у госсекретаря, наверное, будет возможность увидеться с ним. Возможно, это произойдёт позже в Брюсселе", - сказал он на брифинге.

Рикер отметил, что во вторник состоится заседание совета Украина-НАТО. "Постпреды пригласят на него главу МИД Украины", - сказал дипломат.

Ранее в НАТО сообщили, что во вторник у Кулебы состоятся переговоры с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.