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02:35 13.04.2021

Пассажиропоток украинских аэропортов сократился на 54%

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Пассажиропоток украинских аэропортов сократился на 54%

В первом квартале 2021 пассажиропоток украинских аэропортов сократился на 54,3% и составил 1,8 млн человек, сообщает пресс-служба госавиации.

Согласно обнародованной на сайте информации, за январь-март 2021 года объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний уменьшились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 43,9% и составили 1,09 млн человек. В частности, в сообщении на 43,9% (0,98 млн человек).

Пассажиропотоки через аэропорты Украины сократились на 54,3% и составили 1,84 млн человек. Из них в международном сообщении сократились на 55,4% и составили 1,62 человек.

В течение января - марта 2020 украинскими авиакомпаниями выполнено 10,3 тыс. комерческих рейсов (сокращение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 37,6%), в том числе международных – 7,9 тыс. (сокращение - на 42,7%).

 

Теги: #пассажиропоток #сокращение #украина #аэропорты
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