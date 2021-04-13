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01:13 13.04.2021

ЦИК обязала ОИК №87 составить уточненный протокол об итогах голосования в Ивано-Франковской области

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ЦИК обязала ОИК №87 составить уточненный протокол об итогах голосования в Ивано-Франковской области

Центральная избирательная комиссия обязала ОИК округа №87 на Прикарпатье составить уточненный протокол об итогах голосования, сообщила пресс-служба ЦИК.

"5 апреля ЦИК получила протокол от ОИК округа № 87 для дальнейшей обработки. Во время проверки протокола Комиссии поступили судебные решения по этой ОИК. Все они могут повлиять на итоги голосования. Сейчас в судах еще находятся апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции по трем делам. Результаты рассмотрения этих жалоб должны быть завтра, 13 апреля", - говорится в сообщении.

Как отмечается, комиссия пока не может установить результаты выборов в этом округе.

"Поэтому сегодня на заседании ЦИК обязала ОИК округа № 87 составить уточненный протокол об итогах голосования", - отмечается в сообщении.

Глава ЦИК Олег Диденко отметил, что с выборами в Ивано-Франковской области сложились две ситуации, в частности, голосование на отдельных избирательных участках суд признал недействительным и одновременно оставил в силе решение о повторном подсчете голосов. В таком случае ОИК должна составить протокол о повторном подсчете, а эти сведения внести в итоговый уточненного протокола.

Также суд отменил решение о повторном подсчете голосов. Поэтому ОИК должна взять за основу первоначальный протокол УИК и внести его сведения к итоговому уточненному протоколу.

"Надеюсь, что ОИК неуклонно выполнит требования закона относительно установления достоверных итогов голосования, которые будут максимально точно отражать волеизъявление избирателей, а также в полной мере учтет решения судов и поступит все необходимые действия, вытекающие из них", - отметил Диденко. 

Теги: #прикарпатье #украина #цик #довыборы
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