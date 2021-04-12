Директор НАБУ не исключает продолжения сотрудничества Бюро с "агентом" Шевченко

Директор Национального антикорупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник не исключает, что НАБУ будет и в дальнейшем сотрудничать с агентом Евгением Шевченко, которого СБУ подозревает в причастности к созданию незаконного военизированного вооруженного формирования.

В понедельник вечером в эфире программы "Обратный отсчет" на ютюб-канале "UA Перший", отвечая на вопрос о том, зачем Бюро привлекало агента Шевченко к сотрудничеству в последнее время, Сытник обратил внимание на то, что нельзя называть Шевченко агентом.

"Это человек, который дает согласие на конфиденциальное сотрудничество, это не агент - штатный или внештатный", - сказал директор НАБУ, пояснив, что документирование попыток дачи взяток было возможным благодаря Шевченко.

"Альперин (одесский бизнесмен Вадим Альперин, подозреваемый по делу о растаможивании импортированных в Украину товаров по заниженным ценам – ИФ) ему пытался дать взятку для нас, и как раз через него (Шевченко) мы задержали Альперина", - отметил Сытник.

Таким же образом, по его словам, была задокументирована попытка дачи взятки в сумме $5 млн руководству антикоррупционных органов по "делу Злочевского".

Отвечая на уточняющий вопрос, насколько токсичным будет для НАБУ продолжение сотрудничества с Шевченко, и будет ли Бюро в дальнейшем с ним работать, Сытник сказал: "Я исключить этого точно не могу".

Как сообщалось, 24 марта Служба безопасности Украины раскрыла и пресекла деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании", деятельность которой была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности.

По данным следствия Главного управления СБУ в г.Киев и Киевской области, организаторами деятельности группы были Шевченко и бывший народный депутат Украины Семен Семенченко.

В СБУ заявляют, что после проведения ряда экспертиз и других следственных действий в рамках расследования дела о создании незаконного вооруженного формирования (НВФ) будут предъявлены новые подозрения.

26 марта Печерский районный суд г.Киев арестовал Шевченко с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.

30 марта Шевченко вышел на свободу под залог 5 млн грн.