В Донецкой области российские наемники заминировали жилой сектор населенного пункта Зайцево

Российские наёмники в Донецкой области осуществили дистанционное минирование жилого сектора населенного пункта Зайцево, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в понедельник.

"Сегодня, 12 апреля, оккупанты коварно провели дистанционное минирование жилого сектора населенного пункта Зайцево, что в Донецкой области. Запрещенные Оттавской конвенцией противопехотные мины ПОМ-2, были выпущены по населенному пункту. Одна из этих мин попала в частный дом. Чудом не пострадали пожилые супруги, которые проживали рядом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особенность этих боеприпасов заключается в том, что их невозможно обезвредить без подрыва. Данный тип мин находится на вооружении ВС Российской Федерации.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - резюмируют в штабе ООС.