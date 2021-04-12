Страны G7 призывают РФ прекратить "провокации" у границ Украины

Главы МИД стран G7, а также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник призвали Россию прекратить "провокации" близ границы с Украиной.

"Эти масштабные передвижения военных, проводимые без предварительного оповещения, представляют собой угрозу и дестабилизируют ситуацию. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность, в соответствии с международными обязательствами", - говорится в заявлении G7, опубликованном председательствующей в этой группе Великобританией.

В документе отмечается, что G7 и ЕС "очень обеспокоены масштабным усилением российских сил" близ границ с Украиной и в Крыму.

Страны "группы семи" заявили, что выражают поддержку "подходу Украины, основанному на сдержанности".

Они вновь указали, что поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также усилия Франции и Германии по работе в "нормандском формате" для достижения выполнения минских договоренностей.

С начала 2021 года в зоне вооруженного конфликта на Донбассе вновь началась эскалация, несмотря на заключенное ранее бессрочное перемирие. С обеих сторон конфликта возросло число погибших и раненых.