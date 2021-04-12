США призвали Россию прекратить наращивание военной мощи и продолжающуюся агрессию вдоль границ Украины

Россия должна прекратить наращивание военной мощи и продолжающуюся агрессию вдоль границ Украины, заявил генеральный секретарь США Энтони Блинкен.

"Приятно поговорить сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым я с нетерпением жду встречи. Мы согласились, что Россия должна прекратить опасное наращивание военной мощи и продолжающуюся агрессию вдоль границ Украины", - написал Бликен в своем микроблоге твиттер.

Такжн он подчеркнул, что они со Столтенбергом обсудили перспективы продвижения мира в Афганистане.