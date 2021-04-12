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21:32 12.04.2021

США призвали Россию прекратить наращивание военной мощи и продолжающуюся агрессию вдоль границ Украины

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США призвали Россию прекратить наращивание военной мощи и продолжающуюся агрессию вдоль границ Украины

Россия должна прекратить наращивание военной мощи и продолжающуюся агрессию вдоль границ Украины, заявил генеральный секретарь США Энтони Блинкен.

"Приятно поговорить сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым я с нетерпением жду встречи. Мы согласились, что Россия должна прекратить опасное наращивание военной мощи и продолжающуюся агрессию вдоль границ Украины", - написал Бликен в своем микроблоге твиттер.

Такжн он подчеркнул, что они со Столтенбергом обсудили перспективы продвижения мира в Афганистане. 

Теги: #рф #украина #блинкен #сша
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