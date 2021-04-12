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20:59 12.04.2021

Правоохранители открыли дело по факту нарушения карантинных ограничений из-за проведения дискотеки в винницком ресторане

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Правоохранители открыли дело по факту нарушения карантинных ограничений из-за проведения дискотеки в винницком ресторане

Винницкие правоохранители начали расследование факта масштабного нарушения карантинных ограничений, которое совершила администрация одного из ресторанов в центре Винницы, устроив для своих посетителей дискотеку.

"После получения информации по спецлинии 102 о том, что в ночное время в г. Виннице в помещении ресторана проводится дискотека, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Организаторы развлекательного мероприятия проигнорировали требование полиции допустить внутрь полицейских, поэтому было открыто уголовное производство и в его пределах проведен обыск. Из помещения учреждения, где находилось более 40 человек, удалена музыкальная аппаратура и оборудование для организации работы ресторана", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник.

В нем отмечается, что открыто производство по ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Такое правонарушение карается штрафом от 17 тысяч до 51 тысячи грн или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

"На прошлой неделе полицейские составили на нарушителей 657 административных материалов по ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП, из них - 587 постановлений за пребывание в общественных местах, сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты), что влечет за собой наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 грн - ИФ)", - сообщают правоохранители.

Как сообщил заместитель начальника обласного управления Нацполиции Игорь Волокитенко, в регионе постоянно проводятся профилактические рейды с целью недопущения нарушения действующих законодательных ограничений с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Злостных нарушителей карантина привлекают к административной и уголовной ответственности.

Теги: #карантин #винница #ресторан #коронавирус
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