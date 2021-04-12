В Великобритании выявили самый высокий с начала апреля прирост новых случаев COVID-19

В Великобритании в понедельник зафиксировали 3,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают британские СМИ.

Отмечается, что это самый высокий за апрель прирост новых случаев коронавируса в стране. Общее число случаев заражения COVID-19 за время пандемии в Великобритании выросло до 4,36 млн.

При этом, согласно данным британских служб здравоохранения, около 32 млн человек в стране получили как минимум первую дозу вакцины от коронавируса. Население страны - около 66 млн человек.

Данные об антирекорде опубликованы на фоне послабления ограничений в Англии. С понедельника возобновили работу бары, рестораны, пабы, открылись парикмахерские и салоны красоты.