США все еще обеспокоены перемещением войск РФ у границы с Украиной, наблюдали за ними на выходных - Белый дом

США по-прежнему обеспокоены перемещениями российских войск близ Украины и продолжили наблюдать за ними на выходных, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы обеспокоены, как я говорила раньше. И мы, конечно, следили за этим на выходных, за усиливающейся агрессией российских войск на границе. Госсекретарь (Энтони) Блинкен и министр (обороны Ллойд) Остин на этой неделе в Брюсселе встречаются с их коллегами из НАТО, и я уверена, это будет темой дискуссии", - сказала Псаки на брифинге, отвечая на вопрос о передвижениях российских войск на границе с Украиной.