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20:48 12.04.2021

Таран обсудил с министром обороны Канады ситуацию на украинско-российской границе, призвал мировое сообщество не допустить открытой агрессии РФ против Украины

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Таран обсудил с министром обороны Канады ситуацию на украинско-российской границе, призвал мировое сообщество не допустить открытой агрессии РФ против Украины

Министр обороны Украины Андрей Таран в ходе телефонного разговора с министром национальной обороны Канады Харджитом Саджаном отметил, что мир должен уделить большее внимание провокации руководства РФ и не допустить эскалации агрессии России против Украины.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, во время беседы министр национальной обороны Канады выразил обеспокоенность последними провокационными действиями руководства РФ в частности, демонстративным перемещением значительного количества военных подразделений вооруженных сил РФ с вооружением и военной техникой в районы в непосредственной близости от государственной границы Украины.

Так, Саджан подтвердил непоколебимую поддержку Канады суверенитета и территориальной целостности Украины и приверженность политико-дипломатическому способу урегулирования вооруженного конфликта, которого придерживается Украина.

В свою очередь, министр Таран заявил, что Россия игнорирует мирные инициативы Украины в рамках Трехсторонней контактной группы, а на Донбассе продолжают гибнуть украинские защитники.

"В актуальных условиях, что сложились, Украина призывает международное сообщество уделить большее внимание провокации руководства РФ, усилить соответствующее дипломатическое и экономическое давление и не допустить открытой агрессии России против Украины", - отметил Таран.

Министр обороны Украины поблагодарил канадского коллегу за помощь в процессе реализации оборонной реформы и развитии сотрудничества Министерства обороны и Вооруженных сил Украины с евроатлантическими институтами международной безопасности.

"Мы благодарны правительству Канады за принципиальную, искреннюю и всестороннюю поддержку Украины в противостоянии российской агрессии. В этом убеждают наши постоянные контакты с Оттавой, интерес Канады касательно ситуации с безопасностью в зоне проведения ООС и ее ключевая роль в реформировании и наращивании возможностей Вооруженных сил", - отметил Таран.

Теги: #минобороны #канада #донбасс
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