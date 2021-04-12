События

20:21 12.04.2021

В Запорожье вводят локдаун из-за стремительного распространения коронавируса

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Власти Запорожья вводят в городе локдаун из-за критической ситуации с распространением короновирусной инфекции, среди новых карантинных ограничений - работа общественного транспорта только в часы пик (с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00) и закрытие летних площадок кафе и ресторанов.

Об этом заявил мэр Запорожья Владимир Буряк в видеообращении к жителям города, размещенном в Facebook.

По его словам, в Запорожье стремительно растет число заболевших короновирусом - ежесуточно COVID-19 выявляется у 300-400 жителей города, хотя месяц назад этот показатель находился на уровне 100-150 человек, при этом вирус забрал жизни уже почти тысячи горожан.

Он отметил, что медицинская система города работает "на износ", поскольку ежедневно проводится по 200 госпитализаций.

Городской голова подчеркнул, что, несмотря на жесткие карантинные ограничения, введенные в Запорожье неделю назад, заболеваемость выросла на 20 процентов по сравнению с прошлым месяцем.

"Введение локдауна непростое решение. Но лучше две-три недели четко придерживаться карантинных ограничений, чем растягивать полумеры на месяцы", - отметил Буряк.

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Интерфакс-Украина
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