В Полтавской области началась подготовка украинских кандидатов в состав миротворческого контингента ООН в ДР Конго

На базе одной из частей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины началась подготовка кандидатов в состав миротворческого контингента Миссии Организации Объединенных Наций на территории Демократической Республики Конго, сообщает пресс-служба СВ ВСУ со ссылкой на помощника командира по связям с общественностью.

"На базе одной из частей армейской авиации Сухопутных войск Украины, которая дислоцируется на Полтавщине, начались сборы с военнослужащими, которые стали кандидатами к выполнению задач 18-го отряда Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с первого же дня т.н. "боевого слаживания", учитывая выполнение задач в особых климатических условиях, с кандидатами, которые прибыли из многих военных частей Украины провели занятия по соблюдению мер безопасности, правовой, инженерной подготовке и летнему делу.

"По словам кандидата на должность командира отряда, боевое слаживание продлится несколько недель, во время которых все кандидаты пройдут теоретическую подготовку совмещенную с практическими занятиями и тренировками, которые завершатся сертификацией отряда к выполнению задач по назначению. Впоследствии, уже после боевого слаживания, лучшие примут участие в миротворческой миссии ООН", - подчеркивают в СВ ВСУ.