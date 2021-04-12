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20:12 12.04.2021

Российские наемники под видом украинских военных осуществили дистанционное минирование гражданского сектора поселка Зайцево - ОТГ "Север"

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Российские наемники под видом украинских военных осуществили дистанционное минирование гражданского сектора поселка Зайцево - ОТГ "Север"

Командование российских наемников, пытаясь скомпрометировать Вооруженные силы Украины, прибегает к дерзким действиям и подвергает смертельной опасности гражданское население, сообщает оперативно-тактическая группировка "Север".

"Сегодня 12 апреля оккупанты коварно осуществили дистанционное минирование гражданского сектора населенного пункта Зайцево запрещенными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПОМ-2 под видом действий украинских военных. Особенность этих боеприпасов заключается в том, что их невозможно обезвредить без подрыва. Украина, согласно упомянутой Конвенции, до 2011 года под международным наблюдением уничтожила эти мины. А Россия, наоборот отказалась подписать и ратифицировать Оттавскую конвенцию - эти мины до сих пор находятся на вооружении ВС РФ", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

О действиях российских наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

 

Теги: #оос #минирование #донбасс
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