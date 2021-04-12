События

20:15 12.04.2021

ЕС продлил на год и расширил санкции против Ирана

1 мин читать

Совет ЕС принял решил продлить ограничительные меры против Ирана, действующие в связи с нарушениями прав человека, на год – до 13 апреля 2022 года. Об этом говорится в заявлении Совета, распространенном в понедельник.

Кроме того, Совет ЕС добавил восемь физических лиц и три компании в санкционный список в связи с их причастностью к жесткому подавлению демонстраций в Иране в 2019 году. В общей сложности в этом списке к настоящему моменту значатся 89 лиц и четыре компании.

Действующие ограничительные меры включают в себя запрет для лиц, подпавших под санкции, на въезд в страны ЕС, а также заморозку активов этих лиц и организаций.

Кроме того, ограничительные меры предполагают запрет на экспорт в Иран техники, которая может быть использована для внутренних репрессий и оборудования для мониторинга телекоммуникационных систем.

Эти меры были впервые приняты в 2011 году и с тех пор продлеваются на ежегодной основе.

Теги: #ес #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:24 12.04.2021
В ЕС призывают РФ удержаться от любых шагов, которые могут привести к ухудшению ситуации на Донбассе - Стано

В ЕС призывают РФ удержаться от любых шагов, которые могут привести к ухудшению ситуации на Донбассе - Стано

05:34 12.04.2021
Инцидент в Натанзе на месяцы парализовал обогащение на объекте урана – СМИ

Инцидент в Натанзе на месяцы парализовал обогащение на объекте урана – СМИ

22:38 11.04.2021
Инцидент на иранском предприятии в Натанзе мог произойти из-за кибератаки "Моссада" – СМИ

Инцидент на иранском предприятии в Натанзе мог произойти из-за кибератаки "Моссада" – СМИ

18:59 11.04.2021
Боррель: возращение к миру в Мьянме затрудняет геополитическая конкуренция

Боррель: возращение к миру в Мьянме затрудняет геополитическая конкуренция

18:02 11.04.2021
Женские ассоциации потребовали отставки главы Евросовета после протокольного инцидента в Анкаре

Женские ассоциации потребовали отставки главы Евросовета после протокольного инцидента в Анкаре

15:54 11.04.2021
Израиль нуждается в гарантиях безопасности при любом новом соглашении с Ираном - глава Минобороны

Израиль нуждается в гарантиях безопасности при любом новом соглашении с Ираном - глава Минобороны

17:05 09.04.2021
Украина может потерять EUR700 млн от снижения экспорта и выпуска металлопродукции из-за ограничений СВАМ – исследование ГМК-центр

Украина может потерять EUR700 млн от снижения экспорта и выпуска металлопродукции из-за ограничений СВАМ – исследование ГМК-центр

13:36 09.04.2021
CBAM наиболее реалистичен в виде системы торговли квотами на выбросы СО2– вице-премьер

CBAM наиболее реалистичен в виде системы торговли квотами на выбросы СО2– вице-премьер

10:10 09.04.2021
Киев не примет на веру любую не подтвержденную реальными доказательствами версию по сбитому под Тегераном самолету МАУ - МИД

Киев не примет на веру любую не подтвержденную реальными доказательствами версию по сбитому под Тегераном самолету МАУ - МИД

19:02 08.04.2021
Кулеба призвал наладить регулярный мониторинг прав человека на временно оккупированных территориях

Кулеба призвал наладить регулярный мониторинг прав человека на временно оккупированных территориях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники под видом украинских военных осуществили дистанционное минирование гражданского сектора поселка Зайцево - ОТГ "Север"

В мире семь недель подряд растет число случаев заражения COVID-19

Зеленский: если США видят Украину в НАТО, то должны помочь ее вступлению в Альянс не только на словах

Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, погиб боец ВСУ

В Киеве начали отключать жилые дома от отопления - КГГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители открыли дело по факту нарушения карантинных ограничений из-за проведения дискотеки в винницком ресторане

В Великобритании выявили самый высокий с начала апреля прирост новых случаев COVID-19

Таран обсудил с министром обороны Канады ситуацию на украинско-российской границе, призвал мировое сообщество не допустить открытой агрессии РФ против Украины

США все еще обеспокоены перемещением войск РФ у границы с Украиной, наблюдали за ними на выходных - Белый дом

Украинская делегация в ОАЭ обсудила возможность поставки в нашу страну 5 млн доз COVID-вакцины Sinopharm

В Запорожье вводят локдаун из-за стремительного распространения коронавируса

В Полтавской области началась подготовка украинских кандидатов в состав миротворческого контингента ООН в ДР Конго

Турция продаст китайцам мост через Босфор

Российские наемники под видом украинских военных осуществили дистанционное минирование гражданского сектора поселка Зайцево - ОТГ "Север"

В мире семь недель подряд растет число случаев заражения COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА