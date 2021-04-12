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20:07 12.04.2021

Johnson&Johnson отправила первые партии вакцины против COVID в Европу

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Johnson&Johnson отправила первые партии вакцины против COVID в Европу

Американская фармацевтическая компания Johnson&Johnson отправила первые партии своей вакцины против коронавируса COVID-19 в страны ЕC, Норвегию и Исландию. Об этом сообщили в понедельник западные СМИ со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

"Первые дозы отправляются из хранилищ в государства-члены сегодня", - заявил он на пресс-конференции в понедельник.

Американская компания, как ожидается, поставит в ЕС 55 млн доз к концу июня и еще 120 млн доз в третьем квартале.

Представитель Johnson & Johnson ранее также подтвердил, что компания действительно в понедельник начала поставки вакцины в Европу. Всего в 2021 году компания планирует поставить в ЕС, Норвегию и Исландию порядка 200 млн доз препарата. Его особенность заключается в том, что пациенту требуется только одна доза для формирования иммунитета.

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