Овчарка Байдена пройдет дополнительный курс дрессировки в Вашингтоне из-за проблем с поведением - Белый дом

Овчарка президента США Джо Байдена по кличке Мейджор, несколько раз пытавшаяся покусать людей, пройдет дополнительный курс дрессировки в Вашингтоне, сообщил пресс-секретарь первой леди США Майкл Лароса.

"Частные уроки дрессировки пройдут в Вашингтоне, ожидается, что они продлятся несколько недель", - сказал Лароса порталу ITK.

В марте Мейджор вместе со второй собакой президента по кличке Чемп вернулся в Белый дом после того, как в течение некоторого времени проходил корректировку поведения в Делавэре - в частном доме Байдена.

Однако, по данным американских СМИ, Мейджор после возвращения в Белый дом однажды во время прогулки вновь укусил человека. Таким образом, за время президентства Байдена "жертвами" его овчарки стали уже минимум два человека.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила инцидент тем, что собаки пока еще привыкают к новым условиям жизни и новым людям. По ее словам, Мейджор во время одного из инцидентов "был удивлен присутствием незнакомого человека и среагировал так, что это привело к незначительной травме".

Сам Байден заявлял, что Мейджор - "славная собака", которой попросту сложно привыкнуть к тому, что по Белому дому все время ходят незнакомые ей люди.

"Стоит только свернуть за угол, и там вы видите пару человек, которых вообще не знаете", - рассказал президент во время одного из интервью. "Вот он (Мейджор - ИФ) и начинает защищать территорию", - пояснил Байден.