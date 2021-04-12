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19:32 12.04.2021

Украинская делегация во главе с Резниковым посетила Израиль

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Украинская делегация во главе с Резниковым посетила Израиль

Украинская делегация во главе с вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым посетила Государство Израиль с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба президент, в состав делегации вошли руководитель Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква и заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Во время визита состоялись встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета по национальной безопасности Меиром Бен-Шабатом, министром внутренних дел Израиля Арие Дери, политическим директором, заместителем генерального директора МИД Израиля Алоном Баром и заместителем министра здравоохранения Израиля Иоавом Кишем", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что участники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, взаимодействие в сфере торговли и инвестиций, а также в преодолении пандемии COVID-19.

"Стороны также обсудили вопросы возможного сотрудничества при производстве вакцин, в том числе вакцин против COVID-19 и обменялись опытом организации прививок вакциной, которая требует ультранизких температур хранения. Дополнительно говорилось о профессиональных эпидемиологических вопросах для упрощения пересечения границ между государствами и уже начатую подготовку к празднованию еврейского Нового года Рош га-Шана", - подчеркивают в Офисе президента.

Там добавляют, что отдельное внимание было уделено противодействию российской агрессии и ситуации на Донбассе.

"Израильская сторона подтвердила непоколебимую поддержку Украины в стремлении к миру и сохранении ее суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ", - сообщают в ОП.

Отмечается, что во время встреч стороны также договорились о поддержании существующей динамики контактов на высшем уровне в течение года.

Теги: #офис #визит #израиль
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