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19:21 12.04.2021

Зеленский заявляет, что Украина готова к возможному вторжению войск РФ

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Зеленский заявляет, что Украина готова к возможному вторжению войск РФ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вторжение России в Украину вполне возможным, к чему Украина готовится.

"Мы знаем это, с 2014 года мы знаем, что это (вторжение России – ИФ) может быть каждый день. Они готовы, но мы также готовы, потому что мы находимся на нашей земле и на нашей территории", - сказал Зеленский журналистам американского телеканала "CNN" в ходе рабочего визита 8-9 апреля на Донбасс.

Как сообщил журналистам "CNN" главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, "сейчас около 50 тыс. российских военнослужащих перебрались через границу с Россией, в том числе, в Крыму, а на временно неподконтрольных правительству Украины территориях находятся не менее 35 тыс. поддерживаемых Россией сепаратистов".

 

 

Теги: #крым #зеленский #донбасс #нато
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