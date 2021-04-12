Зеленский заявляет, что Украина готова к возможному вторжению войск РФ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вторжение России в Украину вполне возможным, к чему Украина готовится.

"Мы знаем это, с 2014 года мы знаем, что это (вторжение России – ИФ) может быть каждый день. Они готовы, но мы также готовы, потому что мы находимся на нашей земле и на нашей территории", - сказал Зеленский журналистам американского телеканала "CNN" в ходе рабочего визита 8-9 апреля на Донбасс.

Как сообщил журналистам "CNN" главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, "сейчас около 50 тыс. российских военнослужащих перебрались через границу с Россией, в том числе, в Крыму, а на временно неподконтрольных правительству Украины территориях находятся не менее 35 тыс. поддерживаемых Россией сепаратистов".