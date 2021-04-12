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19:16 12.04.2021

Киев призывает крымчан, которых принуждают служить в российской армии, сообщать об этом в соответствующие органы Украины

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Киев призывает крымчан, которых принуждают служить в российской армии, сообщать об этом в соответствующие органы Украины

Представители украинской власти просят жителей Крыма, которых оккупационные власти принуждают служить в российской армии, проводя на территории временно оккупированного полуострова незаконную призывную компанию, сообщать об этом в соответствующие правоохранительные органы Украины, сообщает пресс-служба Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым в понедельник.

"1 апреля на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя Российская Федерация начала очередной незаконный призыв граждан Украины на военную службу. При этом большинство из них отправят за пределы полуострова в воинские части Южного и других военных округов государства-оккупанта. Появляется все больше информации о проведении так называемыми "военными комиссарами" активной пропаганды службы в вооруженных силах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что такие действия представителей государства-оккупанта "являются системным военным преступлением, а то, что призыв происходит во время пандемии - ставит жизнь и здоровье людей под еще большую угрозу".

"Напоминаем, что проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды вооруженных сил государства-оккупанта, системная пропаганда службы в ВС РФ на территории Крыма, а также перемещения граждан Украины из оккупированной территории на территорию РФ нарушают положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны", - отмечают в Представительстве президента в АРК.

Там уточняют, что незаконная призывная кампания Российской Федерации в Крыму и уголовное преследование украинских граждан за уклонение от призыва были осуждены мировым сообществом, в частности в резолюциях Генассамблеи ООН от 18 декабря 2019 и от 16 декабря 2020 года "Положение дел в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина ".

Кроме того, отмечается, что прокуратура АР Крым и г. Севастополя расследует указанные преступления, и совместно с правозащитными организациями собирают и направляют в Офис прокурора Международного уголовного суда информацию о военных преступлениях РФ в Крыму, в том числе и о принудительном призыве в ряды вооруженных сил государства-оккупанта.

"Обращаемся к гражданам Украины, которых принуждают к службе в вооруженных силах государства-оккупанта, сообщать о фактах незаконного призыва. Собранные доказательства помогут в защите наших граждан-жертв военных преступлений, а также в работе по документированию и привлечению виновных за организацию незаконных призывов в Крыму к ответственности, в том числе и на международном уровне", - подчеркивают в Представительстве.

 

Теги: #крым #рф #армия #призыв
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